Falschen Code an der Kasse eingegeben: Kunde beleidigt Kassierer

Weil in einem Günzburger Verbrauchermarkt beim Obstabwiegen ein Fehler passiert, vergreift sich ein Unbekannter im Ton. Am Ende muss die Polizei kommen.

Am Dienstagnachmittag hat ein bisher unbekannter Kunde das Kassenpersonal in einem Verbrauchermarkt in der Violastraße in Günzburg beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden an der Kasse die Waren des Unbekannten wie üblich gescannt. Beim Wiegen von Äpfeln tippte der Kassierer versehentlich einen falschen Code ein, sodass das Obst teurer angeben wurde. Daraufhin beleidigte der Kunde den Kassierer.

Ein weiterer Mitarbeiter kam hinzu, den der Unbekannte ebenfalls so beschimpfte, dass schließlich die Polizei verständigt wurde. Noch vor Eintreffen der Streife verließ der Unbekannte den Markt. Zeugen werden gebeten sich unter 08221/919-0 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)