Falscher Polizeibeamter erbeutet in Günzburg viel Bargeld

Wegen eines angeblich tödlichen Verkehrsunfalls soll ein Mann einen fünfstelligen Betrag zahlen. Um Schaden von seiner Tochter abzuwenden, kommt er der Forderung nach.

Ein älterer Mann aus Günzburg hat am Freitag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten der Kriminalpolizei erhalten, in welchem ihm vorgetäuscht wurde, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei welchem Menschen getötet wurden. Um die Haft seiner Tochter abzuwenden, wäre die Zahlung einer Kaution erforderlich.

Der Mann fiel auf den Betrug herein und übergab laut Polizei einem Abholer am selben Tag gegen 16.30 Uhr einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich. Zeugen, welche am Freitagnachmittag im Bereich der Straße „Auf dem Gries“ in Günzburg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI Günzburg zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die echte Polizei auf keinen Fall in solch einer Weise mit Bürgern in Kontakt tritt und angerufene Personen am besten über den Polizeinotruf 110 mit der Polizei Kontakt aufnehmen sollen. (AZ)