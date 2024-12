Falsches Gewinnversprechen: Mann hätte angeblich 70.000 Euro gewonnen

Ein Mann ist von einem angeblichen Lotteriemitarbeiter telefonisch kontaktiert worden, der ihn über einen Gewinn von rund 70.000 Euro informieren wollte. Um die Auszahlung zu ermöglichen, sollte der Mann vorab eine niedrige vierstellige Gebühr zahlen, wie die Polizei Günzburg schildert. Der Täter wies ihn an, Bezahlkarten in einem Supermarkt zu kaufen und die Codes telefonisch zu übermitteln. Der Geschädigte folgte dieser Aufforderung in gutem Glauben. Nach der Übermittlung der Codes brach der Täter den Kontakt ab. Eine Auszahlung des Gewinns erfolgte nicht. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, persönliche Daten, Bankdaten oder Gutscheincodes telefonisch an Dritte weiterzugeben. (AZ)

