Schmuckdiebstahl im Krankenhaus? „Als sei die Trauer nicht schon schlimm genug“

Dass ihre Mutter gestorben ist, schmerzt Michaela S. aus Leipheim täglich. „Sie fehlt uns einfach so sehr.“ Kürzlich gab es im Familienkreis eine große Hochzeit, ein Platz blieb leer. Die Angehörigen wissen, wie gerne die Verstorbene diesen Tag miterlebt hätte. Sie war eigentlich noch nicht bereit, zu gehen, erzählt Michaela S. im Gespräch mit der Redaktion. Im März dieses Jahres starb ihre 84 Jahre alte Mutter, hier Anna K. genannt, nach einem kurzen Aufenthalt im Kreiskrankenhaus in Günzburg. Am 13. März wurde sie vom Notarzt hingebracht, vier Tage später musste sich die Familie verabschieden. „Wir wollen den Tod endlich irgendwie verarbeiten“, sagt die Leipheimerin. Sie spricht auch für ihren Vater, der seit dem Verlust seiner geliebten Frau Schwierigkeiten hat, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Denn neben dem Verlust seiner großen Liebe belastet ihn eine Sache zusätzlich.

