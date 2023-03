Günzburg

12:30 Uhr

Fantastische Reise von Günzburg aus in eine Schattenwelt

Fantastische Eindrücke aus der Schattenwelt, geformt mit menschlichen Körpern präsentierte das "Schatten Theater" aus der Ukraine im Günzburger Forum am Hofgarten.

Plus Wie ukrainische Artisten ihre beeindruckende Show im Günzburger Forum am Hofgarten mit dem Krieg in ihrer Heimat verbinden.

Es war ein künstlerisches Ereignis unter ungewöhnlichen Begleitumständen: Im Foyer des Günzburger Forums zeigen großformatige Fotos Zerstörungen aus Tschernigow (Tschernihiw) im Nordosten der Ukraine. Aus dieser Großstadt stammen die Artisten der Show "Amazing Shadows", die bei ihrem begeisternden Gastspiel an den seit mehr als einem Jahr dauernden Krieg in ihrem Heimatland erinnern.

