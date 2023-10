Günzburg

12:00 Uhr

Faschingsschlägerei in Oberwaldbach endet vor Gericht überraschend

Plus Zwei Männer standen vor dem Amtsgericht Günzburg wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum das Verfahren gegen Geldauflagen vorläufig eingestellt wird.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Ein Faustschlag auf die Nase, Fußtritte gegen ein am Boden liegendes Opfer und Zoff mit der Polizei: Wegen dieser Delikte beim Faschingsball in Oberwaldbach mussten sich zwei junge Männer vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten.

Am Schluss des Prozesses vor dem Günzburger Amtsgericht blieb von der Anklage nicht mehr viel übrig, beide kamen mit Geldauflagen davon. Als gefährliche Körperverletzung stufte die Staatsanwaltschaft den Streit Mitte Januar dieses Jahres ein, bei dem sogar Blut floss. Zwei alkoholisierte Männer hatten beim Faschingsball in dem kleinen Ortsteil von Burtenbach randaliert, wie die Günzburger Zeitung aufgrund polizeilicher Information damals berichtete. Noch bevor die Verhandlung richtig losging, beantragten die beiden Verteidiger Daniel Mahler und Thomas Dick ein Rechtsgespräch. Sie brachten unter anderem Erinnerungslücken an das damalige Geschehen aufgrund des Alkoholkonsums vor und dass die Angeklagten sich bei Geschädigten, Faschingsverein und Polizei entschuldigt hatten, sowie eine Entschädigung für ein demoliertes Heizthermostat gezahlt wurde. Der jüngere der beiden Angeklagten soll zudem einen Rippenbruch erlitten und – wie der Anwalt sich ausdrückte – einen „Schlag in die Fresse“ bekommen haben. Eine Einstellung des Verfahrens kam zu diesem Zeitpunkt weder für Richterin Julia Lang noch für den Staatsanwalt infrage. Die beiden beschuldigten Männer wollten keine Angaben machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen