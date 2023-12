Fast ein halbes Jahr Mountainbike-Trail: Das ist das Fazit des DAV

Anfang Juli wurden die Flow Forest Mountainbiketrails im Deffinger Stadtwald eröffnet. Was seitdem passiert ist – und was die Biker zusammengeschweißt hat.

Bis vor wenigen Tagen waren die Strecken im Stadtwald weiß eingezuckert, die Mountainbike-Trails sind im Winterschlaf. Zeit für das Trail Team vom Deutschen Alpenverein (DAV) Günzburg, rund ein halbes Jahr nach Eröffnung, ein Fazit zu ziehen. In einer Pressemitteilung bedankt sich das Team für den Zuspruch aus der Bevölkerung: "Die Anstrengungen der letzten Jahre haben sich richtig gelohnt. In vielen persönlichen Gesprächen an der Strecke und am Telefon wird das kleine, aber sehr anspruchsvolle Streckenangebot als absolute Bereicherung für die Stadt Günzburg gesehen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich eine kleine, feine Bike Szene etabliert." Bereiche der Günzburger Flur, in denen Mountainbiken nicht gewünscht ist, werden durch das neue Angebot deutlich entlastet, so der Verein. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulklassen und die eigenen Gruppen vom DAV treffen sich am Trail, tauschen sich aus und es seien sogar schon Freundschaften entstanden.

Der Sturm Ronson hat die Mountainbiker zusammengeschweißt

Gleich nach der Eröffnung im Juli 2023 hat der kräftige Sommersturm Ronson die Szene zusammengeschweißt. Schnell habe sich eine Bautruppe aus Vätern mit ihren Kindern zusammengefunden, um das Sturmholz zu entfernen und die Trails wieder funktionstüchtig zu machen.

Auch "anfängliche Stolpersteine konnten aus dem Weg geräumt werden", teilt die Gruppe mit. "Die Stadtverwaltung unterstützt uns und gibt Anregungen weiter, die Bürgerschaft empfängt die Biker in den Ortsteilen sehr freundlich." Im Hintergrund sei gerade die Berufsschule Günzburg aktiv und renoviere den von der Firma Bendl gesponserten Bauwagen. Dieser wird zum Saisonstart eingeweiht.

Gebaut wurde der Flow Forest Mountainbiketrail Günzburg von der Fachfirma Schneestern GmbH & Co. KG aus Durach (Landkreis Oberallgäu). In rund sechs Wochen sind von Mitte März bis Ende April die drei Routen entstanden. Das Material für die verschiedenen Sprünge und Kurven kam ausschließlich aus der näheren Umgebung der Strecke. Nach der Fertigstellung musste der lehmige Boden rund zwei Monate austrocknen.

Rund 1600 Meter beträgt die Gesamtlänge der drei Strecken. Sie sind mit unterschiedlichen Farben markiert. Die Kurse sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Die sogenannte Flowline (blau) kann von Anfängern befahren werden. Auf der Jumpline (rot) kommen die Biker auf ihre Kosten, die gerne den Boden unter den Rädern verlieren und weit in die Luft springen. Und auf der Enduroline (schwarz) schließlich sind Hindernisse zu überwinden, für die es doch etwas Erfahrung und eine ausgeprägte Technik benötigt.

Für das Befahren der Strecken gilt Helmpflicht. Außerdem wird das Tragen von Handschuhen, Protektoren und Knieschützern empfohlen.

Um den neuen Standort weiter ins Leben der Stadt Günzburg zu integrieren, ist eine Teilnahme am Schwabentag, der im kommenden Jahr in Günzburg stattfindet, geplant, so der DAV. Des Weiteren könnte mit dem Bau eines Pumptracks auf der Hagenweide, im Zuge der Landesgartenschau, die Verweildauer der Biker in der Stadt erhöht werden und so eine Win-Win Situation für alle entstehen.

Weitere Informationen zum Trail gibt es auf der Homepage des DAV Günzburg unter www.dav-guenzburg.de oder auf Instagram, der Kanalname lautet flow_forest_guenzburg. (AZ)