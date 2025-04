Ein Lego-Gruß an Donald Trump aus Günzburg

Gibt es denn in Günzburg nicht schon genügend Feste? Braucht man da auch noch ein Bierfest? Die Antwort darauf gab es am Donnerstagabend, denn da war das kulturelle Zentrum Schwabens, so hatte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig das Forum am Hofgarten bezeichnet, voll. „Sauber eig’schenkt“ – zum zweiten Mal in Folge hatte die Stadt Günzburg mit der Rad-Brauerei zu einem zünftigen Abend eingeladen. Und zu einer sauberen Predigt zum Tag des Bieres von Bruder Baderbas alias Karl Bader und wieder aus der Feder von Hermann Skibbe.

