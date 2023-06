Fernseher zu laut: Zwei Frauen prügeln sich nachts in Günzburg

Eine handfeste Prügelei lieferten sich zwei Frauen in Günzburg. Auslöser war ein zu lauter Fernseher. Dann kam die Polizei.

In einer Arbeiterunterkunft in der Maria-Merian-Straße kamen sich in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr zwei Bewohnerinnen ins Gehege. Eine 20-Jährige sah nach Meinung einer 52-Jährigen zu laut fern. Auf Bitte um Drosselung der Lautstärke sei es letztendlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Frauen gekommen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei beschuldigten sich die Kontrahentinnen gegenseitig, diverse Schläge gegen Bauch, Schulter oder Gesicht erhalten zu haben. (AZ)