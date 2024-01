Günzburg

vor 58 Min.

Verletzter und sechsstelliger Schaden bei Feuer in Wohnalage

Bei einem Brand in Günzburg ist am Montag eine Person verletzt worden.

Am Montagabend hat es in Günzburg in einer Anlage für Betreutes Wohnen gebrannt. Dabei wurde eine Person verletzt.

Beim Brand in einer Anlage für Betreutes Wohnen in Günzburg ist ein Bewohner verletzt worden. Das Feuer brach am Montagabend in einem Zimmer im Dachgeschoss eines Hauses aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Bewohner kam ins Krankenhaus. Brand in Betreutem Wohnen in Günzburg: sechsstelliger Schaden Nach ersten Schätzungen der Polizei vom Dienstag ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Brandursache war den Angaben zufolge Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (dpa)

