Feuerwehr löscht Brand in der Eisenhausgasse in Günzburg

In der Altstadt von Günzburg brennt es. Die Feuerwehr rückt mit 30 Einsatzkräften an und bringt das Feuer unter Kontrolle. Der Schaden ist dennoch hoch.

Die Günzburger Feuerwehr hat durch ihr schnelles Eingreifen einen Brand in der Eisenhausgasse in der Günzburger Altstadt löschen können und damit Schlimmeres verhindert. In der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss brannte eine Dunstabzugshaube. Dadurch kam es zu starker Rauchentwicklung im Gebäude, das beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt war.

Feuer in Eisenhausgasse in Günzburg kann gelöscht werden

Das Feuer konnte laut Einsatzleiter Sven Megyes schnell gelöscht werden. Dafür waren fast 30 Aktive im Einsatz. Der Sachschaden wird erheblich sein, derzeit gibt es noch keine genaue Schätzung.