Feuerwehr muss nach Unfall in Günzburg Verletzten aus dem Auto schneiden

Eine Autofahrerin biegt in die Ulmer Straße ein und missachtet die Vorfahrt eines 62-Jährigen. Die Feuerwehr Günzburg muss die B-Säule des Autos entfernen.

Mehrere Verletzte und einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe meldet die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Günzburg. Eine 44-jährige Autofahrerin fuhr von der Reindlstraße in die Ulmer Straße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der stadtauswärts unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Um dessen verletzten 62-jährigen Fahrer aus dem Auto zu befreien, musste die Feuerwehr Günzburg die B-Säule des Pkw entfernen. Aber auch die Mitfahrer in den beiden Fahrzeugen wurden laut Polizei Günzburg leicht verletzt. (AZ)