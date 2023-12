Günzburg

18:00 Uhr

Überraschungsaktion: Feuerwehr Denzingen rückt zum Kochen im Altenheim aus

Plus Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Denzingen haben mit einer ungewöhnlichen Aktion die Bewohner im Heiliggeist-Spital überrascht. Wer hinter dem Einsatz steckt.

Von Claudia Jahn

Wenn die Feuerwehr in einem Altenheim anrückt, dann ist in der Regel große Aufregung angesagt. Jetzt war es eine Überraschung der positiven Art, die die Bewohnerinnen und Bewohner der Heiliggeist-Spitalstiftung erlebten. Die Feuerwehrmänner hantierten zwar mit heißem Öl, das wurde jedoch nicht gelöscht. Es diente in der Küche zur Zubereitung von Pommes Frites. Eine Person des Heims hat diesen außergewöhnlichen Einsatz mit ausgelöst.

Es war im Frühsommer beim Ausflug der Freiwilligen Feuerwehr Denzingen, als Jugendwart Daniel Hußlein und einigen jungen Feuerwehrmännern die Idee zu dieser Aktion kam. Sie kümmerten sich bei dieser Tour beispielgebend um den betagten ehemaligen Ortssprecher des Günzburger Stadtteils, Rudi Hammerdinger. Bei der Anmeldung zu der Ausfahrt waren Bedenken wegen seiner eingeschränkten Gehfähigkeit vom Vorsitzenden des Ortsverbands, Roland Boner, bereits im Vorfeld zerstreut worden: „Wir werden uns schon um dich kümmern und dafür sorgen, dass du überall mitkommst." So waren damals seine Worte gegenüber dem langjährigen Vereinsmitglied.

