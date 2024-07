Finanz- und Heimatstaatssekretär besucht Schloss Günzburg

Der bayerische Finanz- und Heimatstaatssekretär Martin Schöffel (CSU) hat am Mittwoch das Finanzamt Günzburg besucht. Jedoch nicht, um sich Tipps für seine Steuererklärung einzuholen. Er hat sich die Fortschritte der bisherigen Bauabschnitte angesehen und kam zum Entschluss: „Die Sanierung des Schlosses Günzburg ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Denkmalschutz und moderne Nutzung Hand in Hand gehen. Es ist gelungen, die ursprüngliche architektonische Qualität des Gebäudes gezielt herauszuarbeiten und historische mit moderner Bausubstanz zu verbinden. Das Ergebnis kann sich wahrhaftig sehen lassen – es kommt dem Stadtbild, den Beschäftigten des Finanzamts wie den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute!“ Die Arbeiten und die bisherigen Fertigstellungen sind mit dem Denkmalpreis 2024 des Bezirks Schwaben ausgezeichnet worden. „Das ist eine sehr schöne Anerkennung für die ausgezeichnete Arbeit aller Mitwirkenden.“ Man gebe sich mit dem Geschafften aber nicht zufrieden – als Nächstes werde auch der Nordflügel sowie das ,Minholzhaus‘ in Angriff genommen und die Sanierung damit abgeschlossen.

Icon Vergrößern Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Finanzstaatssekretär Martin Schöffel, Amtsleiterin Petra Bergmüller, Landtagsabgeordnete Jenny Schack, Theodor Merk (Staatliches Bauamt), Landrat Hans Reichhart (von links) bei dem Besuch am Mittwoch. Foto: StMFH Icon Schließen Schließen Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Finanzstaatssekretär Martin Schöffel, Amtsleiterin Petra Bergmüller, Landtagsabgeordnete Jenny Schack, Theodor Merk (Staatliches Bauamt), Landrat Hans Reichhart (von links) bei dem Besuch am Mittwoch. Foto: StMFH

Seit 2016 wird die repräsentative Schlossanlage in Günzburg für das Finanzamt mit modernem Servicezentrum und attraktiven Arbeitsplätzen abschnittsweise umgebaut und generalsaniert. Die Sanierung des Westflügels mit dem Servicezentrum konnte bereits 2019 abgeschlossen werden; die Arbeiten am Hauptgebäude mit Südflügel folgten bis Sommer 2022.

Die Sanierung wurde im Mai vom Bezirk Schwaben mit dem Denkmalpreis 2024 ausgezeichnet. Dem Staatlichen Bauamt Krumbach, das für die Planung, Bauleitung und das Projektmanagement zuständig gewesen ist, ist es mit der Instandsetzung gelungen, zerstörte historische Strukturen und Bauelemente zu restaurieren, zu konservieren und zu inszenieren. Dabei wurde hochwertige Ausstattung entdeckt und aufgearbeitet. Fehlende Bauteile wurden durch neue Interpretationen ersetzt. Dies ist laut dem bayerischen Heimatministerium besonders bemerkenswert, da Renovierungsarbeiten in den 1960er-Jahren dazu führten, dass das Residenzschloss als solches kaum mehr erkennbar war.

Landtagsabgeordnete Jenny Schack sagt: „Mit der Fortführung der Sanierung werden wir die Räume des Finanzamtes modernisieren und somit den Beschäftigten einen zeitgemäßen Rahmen für ihre Arbeit geben. Auch der öffentliche Dienst steht im Wettbewerb bei der Nachwuchsgewinnung. Das Arbeitsumfeld ist einer von vielen entscheidenden Faktoren für die Wahl des Arbeitgebers.“ Oberbürgermeister Gerhard Jauernig dankt der Staatsregierung für die Investition in das Stadtbild der Günzburger Innenstadt. „Das Vorhaben stärkt die Behördenstadt Günzburg und wertet unser Schlossensemble wesentlich auf.“ (AZ)