Finanzberater spenden über 4000 Euro an die Kartei der Not

„Wenn man auf der Sonnenseite des Lebens steht, dann sollte man die nicht vergessen, die auf der anderen Seite stehen“, davon ist Herbert Ziegler überzeugt. Und so war es für den Finanzberater und seinen Sohn Tobias selbstverständlich, dass sie zum Jubiläum 40 Jahre Deutsche Vermögensberatung in Günzburg nicht nur ans Feiern gedacht haben, sondern auch daran, anderen zu helfen. Statt Geschenken haben sie sich zum Jubiläum von Kunden, Geschäftspartnern und Freunden Spenden gewünscht, die an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, gehen. Sogar ein eigenes Spendenkonto wurde dafür eingerichtet. 4000 Euro stehen auf dem symbolischen Spendenscheck, den Oliver Jaschek, Geschäftsführer des Leserhilfswerks, nun in Günzburg entgegennahm.

„Natürlich hätten wir uns auch über einen ganzen Tisch voll mit Blumen und Sektflaschen gefreut“, sagt Herbert Ziegler mit einem Schmunzeln. Doch wie bereits beim 30-jährigen Bestehen seiner Agentur am Stadtbach in Günzburg war es dem Team ein Anliegen, mit einer Spende zu helfen. Besonders begeistert Vater und Sohn, dass die Kartei der Not schnell und unbürokratisch hilft und die gesammelten Spenden ohne Abzug direkt zu den Menschen gehen, die sie dringend brauchen. „Die Nachfrage nach der Hilfe durch die Kartei der Not ist groß“, sagt Oliver Jaschek. „Gerade, wenn der Monat endet und damit bei vielen, die Monatsrente zur Neige geht, merken wir, wie immer mehr Anfragen bei uns landen.“ Deswegen freue ihn die Unterstützung durch Spender wie die Agentur in Günzburg sehr. (rjk)