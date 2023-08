Finder behält vergessenen Geldbeutel: Wer hat etwas bemerkt?

Einmal nicht aufgepasst, und schon ist der Geldbeutel weg. Ein Mann vergaß sein Portemonnaie zuletzt im Einkaufswagen. Doch der Finder gab diesen bisher nirgends ab.

Am Donnerstagnachmittag ist es ein Mann beim Einkaufen bestohlen worden. Der 32-jährige Geschädigte ging in Günzburg in der Augsburger Straße einkaufen. Zunächst nahm er sich einen Einkaufswagen und legte laut Polizeibericht seinen Geldbeutel hinein. Da er doch keinen Wagen benötigte, schob er diesen wieder zurück an den Sammelplatz.

Er vergaß jedoch seinen Geldbeutel im Wagen. Als er sein Missgeschick wenig später bemerkte und zum Abstellplatz zurückeilte, war sein Geldbeutel jedoch nicht mehr dort. Da der Geldbeutel nach Angaben der Polizei bisher nirgends abgegeben wurde, hat der vermeintliche Finder diesen für sich behalten. Im Portemonnaie befanden sich mehrere hundert Euro und diverse persönliche Karten. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 erbeten. (AZ)