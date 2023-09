Günzburg

vor 32 Min.

Firma Fischer aus Günzburg bringt Unternehmen auf die Straße

Plus Erst werden Heizungsanlagen gebaut, jetzt Kühlwagen. Die Firma Fischer aus Günzburg macht mit einer weiteren Geschäftsidee eine 180-Grad-Wendung.

Von Claudia Jahn

Die perfekte Unternehmenskombination: Heizungen für den Winter sowie als zweites Standbein Verkaufs- und Kühlwagen, die nicht nur im Sommer ihren Einsatz finden. Das 1947 gegründete Traditionsunternehmen Fischer hat sich fest in den jeweiligen Märkten etabliert und sich einen guten Namen geschaffen. Guntamatic Heizkessel sind in der Öffentlichkeit bestens bekannt. Die Herstellung von individuell konfigurierten Verkaufsfahrzeugen und weiteren Spezialfahrzeugen, die passgerecht auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten werden, haben seit Jahren einen stetig wachsenden Kundenkreis.

Für den Bereich der Verkaufs- und Kühlwagen verantwortlich zeichnet sich Petra Fischer-Steber. Die Diplomingenieurin, die vor einigen Jahren neben ihrem Vater Georg in die Geschäftsführung berufen wurde, steht damit für den Fortbestand des Familienunternehmens in der vierten Generation. Nicht ohne Stolz erzählt Petra Fischer-Steber, dass alleine auf dem Günzburger Wochenmarkt in drei in ihrem Betrieb gefertigten Verkaufsfahrfahrzeugen Waren angeboten werden.

