Fischwilderei am Lutzenberger See

Warum ein geangelter Fisch einen 43-Jährigen teuer zu stehen kommen könnte.

Der Pächter des Lutzenberger Sees beobachtete am Freitagabend einen 43-jährigen Mann beim Angeln. Da er hierfür keine Berechtigung hatte, wurde die Polizeiinspektion Günzburg alarmiert. Bis zum Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter bereits vom See entfernt. Er wurde jedoch von einer Streifenbesatzung auf einem Parkplatz in der Nähe gesehen. Wie die Polizisten feststellten, hatte der Mann bereits einen Fisch gefangen. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fischwilderei eingeleitet. (AZ)