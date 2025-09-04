Fit für den Herbst

In der Wärmestube am Pfarrhofplatz in Günzburg bekommen Menschen in Not Unterstützung von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Aber auch das Haus braucht mal Hilfe. Diesmal waren die Regenrinnen dran. Bei einem stärkeren Sommerregen ist aufgefallen, dass das Regenwasser nicht gut abfließen kann. Nun sind dem Problem zwei Mitarbeiter auf den Grund gegangen und haben sich gekümmert: Robert Kaiser, Ehrenamtlicher und Alexander Schillig, Mitarbeiter in der Wärmestube. Sandra Zacher hat Kontakt zur Firma Böck aufgenommen und mit dem Chef geklärt, welches Gerät nötig sein wird. Nicht unerheblich war auch die Frage der Kosten. Die Wärmestube finanziert sich neben Zuschüssen und Mitgliedsbeiträgen aus Spenden. Glücklicherweise hat sich Herr Böck bereit erklärt, die Hubarbeitsbühne kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Das hat die Entscheidung erleichtert. So konnten Kaiser und Schilling die Regenrinnen reinigen. Jetzt können alle, die sich für die Wärmestube und Menschen in Not engagieren, gut in den Herbst starten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!