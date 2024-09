Fliegende Bierbänke und abgetretene Seitenspiegel: Polizei ermittelt

Zweimal ist die Polizei Günzburg am frühen Samstagmorgen angerückt: Im Biergarten einer Gaststätte am Hofgarten ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen. Hierbei wurden laut Bericht der Beamten mehrere Biertische und -bänke umgeworfen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit gegen Unbekannt. Hinweise an die Polizei werden unter 08221/9190 entgegengenommen. Außerdem ist am Samstag gegen 2.30 Uhr eine Meldung über zwei randalierende Personen in der Straße „Am Stadtbach“ eingegangen. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten daraufhin zwei 16- und 17-Jährige antreffen. An bislang fünf Autos sind diverse Schäden wie abgetretene Seitenspiegel festgestellt worden. Es wird derzeit von einer niedrigen vierstelligen Summe als Sachschaden ausgegangen. Nachdem die Täter als strafmündig gelten, erwarten diese nun Strafanzeigen aufgrund Sachbeschädigung. (AZ)

Sophia Huber