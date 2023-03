Flucht nach Unfall in Leinheim: Polizei sucht Hinweise

Nach einem Zusammenstoß in Leinheim flüchtet eine beteiligte Person. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ist eine Person von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 5.35 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Oberen Deffinger Weg von Leinheim in Richtung Deffingen unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer bisher unbekannten Person. Nach Angaben der Polizei entfernte sich die Person im Anschluss mit ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeug des 44-Jährigen wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Unfall in Günzburg: Wer hat etwas gesehen?

Zeuginnen und Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zum Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)