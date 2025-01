Flüchtiger Ladendieb: Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Mann mehrere Gegenstände aus einem Baumarkt in der Violastaße in Günzburg. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Trotz der Ansprache eines Mitarbeiters floh der Täter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 08221/9190 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)

