Flüchtiger Unfallfahrer gesucht: Wer hat etwas beobachtet?

Ein unbekannter Fahrer hat einen weißen Mitsubishi angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

In Günzburg hat sich am Dienstag ein Unfall mit Fahrerflucht ereignet. Ein unbekanntes Fahrzeug hat laut Polizeibericht einen in der Straße „Hinter dem Bach“ abgestellten, weißen Pkw Mitsubishi angefahren und im linken Heckbereich beschädigt. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen 8 und 16 Uhr. Sofern aufmerksame Zeugen Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 gebeten. (AZ)