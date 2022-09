Flüssigkeit entzündet sich: Mitarbeiter in Günzburg schwer verletzt

Ein Arbeiter einer Rohstoffverwertung in der Günzburger Siemensstraße verletzt sich schwer. Bei Schneidarbeiten entzündet sich eine Flüssigkeit.

Auf dem Gelände einer Rohstoffverwertung in der Siemensstraße in Günzburg kam es am heutigen Donnerstagnachmittag zu einem Betriebsunfall. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, war gegen 13.45 Uhr ein Arbeiter mit Schneidarbeiten an einem Kessel beschäftigt. Hierbei entzündete sich eine Flüssigkeit, welche sich im Kessel befand. Dabei zog sich der Mann schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber landet am Günzburger Kreiskrankenhaus

Ein neben der Feuerwehr Günzburg und dem Rettungsdienst alarmierter Rettungshubschrauber versuchte zunächst, auf der Siemensstraße zu landen, brach das Manöver aber ab und landete letztlich am Hubschrauberlandeplatz am Kreiskrankenhaus Günzburg. Ein Rettungswagen fuhr den Verletzten nach notärztlicher Erstversorgung dort hin. Die Feuerwehr sperrte für den Zeitraum den Bereich und kümmerte sich um die Verkehrsleitung. Mehrere Streifen der Polizei waren zur Aufnahme des Sachverhaltes im Einsatz. (AZ)