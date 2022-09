Motorflugzeug landet in Feld bei Günzburg – Piloten leicht verletzt

Pilot und Co-Pilot wollen mit einem Motorflugzeug am Otto-Lilienthal-Flugplatz in Günzburg starten, doch das misslingt. Beide werden verletzt. Rund 60 Leute sind im Einsatz.

Zu einem Flugunfall ist es am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Flugplatz in Günzburg gekommen. Dabei wurden zwei Insassen eines Motorflugzeugs leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 71-Jähriger mit seinem Motorflugzeug vom Flugplatz im Otto-Lilienthal-Weg zu einem Flug starten. Aus noch ungeklärten Gründen misslang der Start. Wie auch die Einsatzleitung vor Ort bestätigte, ist noch nicht gesichert, ob das Flugzeug letztlich abhob oder nicht. Jedenfalls sei das Flugzeug beim Startversuch über die Startbahn hinaus geraten und in einem angrenzenden Maisfeld zum Stillstand gekommen.

In der Nähe des Otto-Lilienthal-Flugplatzes in Günzburg stürzt ein Pilot mit seinem Flugzeug in ein Feld. Dabei werden der Co-Pilot und ein Insasse verletzt. Video: Sophia Huber

Der Pilot und sein 65-jähriger Mitinsasse konnten selbstständig aus dem Flugzeug aussteigen und Hilfe anfordern. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizeibeamtinnen und -beamten wurden der 71-Jährige und der 65-Jährige leicht verletzt. Der 71-Jährige kam vorsorglich zu ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Flugzeug wurde bei diesem Unfall stark beschädigt. Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem Sachschaden von mehr als 100.000 Euro aus. Ebenfalls in der Nähe des Flugplatzes ereignete sich im Frühjahr dieses Jahres ein ähnlicher Unfall. Dabei wurde ein 69-jähriger Berufspilot schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Das Motorflugzeug ist nach dem Flugunfall in Günzburg ein Komplettschaden

An der Unfallstelle waren am Dienstag außer der Polizei noch die freiwilligen Feuerwehren Günzburg und Reisensburg mit 43 Leuten sowie Kräfte des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks eingesetzt. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Ein Staatsanwalt wurde schließlich nach telefonischer Rücksprache nicht mehr hinzugerufen, wie die Einsatzleiterin der Polizei vor Ort mitteilte. Außerdem kam im Verlauf des Einsatzes auch Johann Britsch, der Vorsitzende des Günzburger Luftsportvereins, hinzu.





Gegen 16.30 Uhr konnte das kaputte Flugzeug aus dem Feld abtransportiert werden. Zuvor wurde allerdings von den Einsatzkräften überprüft, ob Kerosin ausgelaufen sei, um Verschmutzungen im Boden zu vermeiden. (AZ, sohu)

