Günzburg

vor 53 Min.

Flugzeugabsturz in Günzburg: "Der Pilot hatte einen großen Schutzengel"

Am Dienstagabend ist ein Doppeldecker auf dem Flugplatz Günzburg-Donauried abgestürzt.

Plus Ein Berufspilot ist mit seinem Doppeldecker am Flugplatz Günzburg abgestürzt. Warum ein Bundeswehrhubschrauber vor Ort war und was zur Unfallursache bekannt ist.

Von Sophia Huber

In den Abendstunden des Dienstags ist am Günzburger Otto-Lilienthal-Flugplatz ein Flugzeug abgestürzt. Die Bilder sind schockierend, doch die Einsatzkräfte vor Ort atmeten auf: Der Pilot wurde zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Ermittlungen zu diesem Unfall laufen - das ist bisher bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen