Flussgöttin Gontia wird beim Bierfest in Günzburg zum Leben erweckt

Das Programm für die Veranstaltung im Günzburger Forum verspricht viel Lokalkolorit. Ein Teil des Erlöses geht an die Kartei der Not.

Bei „Sauber eig‘schenkt – die Predigt zum Tag des Bieres“ am 30. April wird die römische Flussgöttin Gontia zum Leben erweckt und auf der Bühne im Günzburger Forum am Hofgarten stehen. Für Heiterkeit wird die Predigt von Karl Bader alias Bruder Baderbas sorgen und auch der soziale Aspekt nimmt einen wichtigen Platz der Veranstaltung ein. Ein Teil des Erlöses geht zur Hälfte an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, und an die Stiftung Ein Herz für Günzburg.

Hermann Skibbe und Radbrauereichef Georg Bucher veranstalten am Dienstag, 30. April, zusammen mit der Stadt Günzburg den Abend im Forum am Hofgarten. Um 18 Uhr öffnen sich die Türen des Forums. Die Bewirtung übernimmt Gurdev Daniel Singh mit seinem Soulfood-Team. Die Stadtkapelle Günzburg wird die Besucher mit feinster Blasmusik unterhalten, ehe gegen 19.30 Uhr das Bühnenprogramm beginnt. Die Moderation übernimmt Gerd Horseling, der ehemalige stellvertretende Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen.

Flussgöttin Gontia trägt ein Kleid aus Rettenbach

Die Flussgöttin Gontia wird erstmals zu sehen sein und dabei ein Kleid tragen, das vom Modeatelier Wistuba aus Rettenbach designt wurde. Im Anschluss wird Bruder Baderbas schlagkräftig den Politikern einschenken und als wortgewandter Mönch mit Biss die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen kommentieren. Der Burgauer Hermann Skibbe wird selbst zum Mikrofon und mit seiner Band Schwablantis zur Gitarre greifen.

Es ist nicht das erste Mal, dass er und Georg Bucher zusammen als Organisatoren auftreten. „Vor knapp drei Jahren veranstalteten wir das gelungene Derblecken auf dem Gelände unserer Radbrauerei. Wir haben die Veranstaltung nun weiterentwickelt und werden gemeinsam mit der Stadt Günzburg für einen vergnüglichen Abend sorgen“, sagt Georg Bucher. „Uns liegt die Förderung von sozialen Projekten und die Hilfe von unschuldig in Not geratenen Menschen sehr am Herzen. Deswegen werden wir mit einem Teil des Erlöses Ein Herz für Günzburg und die Kartei der Not finanziell unterstützen“, sagt Günzburgs Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann.

Eintrittskarten gibt es im Forum am Hofgarten, unter der Telefonnummer 08221/3663-20 und per Mail unter kartenverkauf@forum.guenzburg.de, der Buchhandlung Hutter oder über Eventim.de. (AZ)