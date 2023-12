Fördergeldaffäre: Staatsanwaltschaft klagt Denzler wegen Betrugs an

Plus Ex-Vorsitzende des Trägervereins von Kids & Company wird mit massiven Vorwürfen konfrontiert. Anklagebehörde nimmt weit größeren Schaden an als bisher bekannt.

Im Frühjahr 2021 hat die Staatsanwaltschaft Memmingen damit begonnen, gegen die damalige Vorsitzende des Trägervereins der Günzburger Kindertageseinrichtung Kids & Company zu ermitteln. Ende November nun hat die Behörde Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 46 Fällen erhoben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sich die Angeschuldigte mit den erhobenen Fördergeldern für die Einrichtung gegenüber Kommunen eine "fortlaufende Einnahmequelle von nicht unerheblicher Dauer und Umfang verschafft hat".

Das Landgericht Memmingen wird im neuen Jahr entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird oder nicht. Bei einer Zulassung kommt es zur Verhandlung vor dem Landgericht. Zu einer Stellungnahme hat der Anwalt der CSU-Politikerin Stephanie Denzler, der hierfür nach Auskunft der Staatsanwaltschaft eine Fristverlängerung beantragt hat, bis Ende Januar Zeit.