Förderverein der Klinik Günzburg unterstützt Kauf einer Reanimations-Puppe

Der Verein zur Förderung der Klinik Günzburg hat die Anschaffung einer hochmodernen Reanimations-Puppe gesponsert.

Bei einem Herz-Notfall sind die ersten zwei, drei Minuten entscheidend für das Überleben und den späteren Gesundheitszustand des Patienten. Deshalb hat der Verein zur Förderung der Klinik Günzburg eine wichtige Neuanschaffung gesponsert. Eine höchst moderne Reanimationspuppe dient an der Klinik Günzburg jetzt beim Notfall-Training. Zwei bis drei Minuten nach Eintritt eines Herzstillstands – in diesem kurzen Zeitfenster muss alles perfekt laufen, damit der Patient überlebt und sein Gehirn durch den Sauerstoffmangel keinen oder möglichst geringen Schaden erleidet. „Prüfen, rufen, drücken!“, auf diesen kurzen Nenner bringt es Tom Jacob, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege an der Klinik Günzburg.

Reanimationspuppe für Training in Erster Hilfe im Landkreis Günzburg

Er trainiert regelmäßig die Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aller Berufsgruppen für Notfall-Reanimationen. Trainiert wird seit kurzem an einer besonders ausgestatteten Reanimations-Puppe im Wert von gut 10.000 Euro, deren Anschaffung der Verein zur Förderung der Klinik Günzburg anteilig mit 5200 Euro unterstützt hat. Das Übungsgerät „ermöglicht ein noch realitätsnäheres Training, so dass wir noch besser die Abläufe stärken können, für Notsituationen, in denen praktisch alles von unserer schnellen und effektiven Hilfe abhängt“, sagt Fördervereinsvorsitzender Dr. Hans Ulrich Sauer, der zugleich Chefarzt für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie und Angiologie an der Klinik Günzburg ist.

Den Kauf der Übungspuppe, in die auch EKG-Rhythmen und andere Vitalwerte eingespielt und auf einem Monitor dargestellt werden können, habe der Förderverein sehr gerne unterstützt, sagt Dr. Sauer. Im Vorstand des Vereins zur Förderung der Klinik Günzburg hat es eine Änderung gegeben: Simon Hager löst die bisherige Schatzmeisterin Gudrun Egner ab. (AZ)