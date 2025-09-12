Förderverein spendet für Physiotherapie der Klinik Günzburg

Der Förderverein der Klinik Günzburg hat für die Physiotherapie der Klinik ein neues Mobilisationsgerät sowie ein weiteres Modul zur Elektrotherapie gespendet. Der Wert beider Geräte beträgt über 4.000 Euro. Das Team der Physiotherapie unterstützt Patientinnen und Patienten dabei, ihre Beweglichkeit und Kraft nach Erkrankungen, Operationen oder Verletzungen wieder zu erlangen. Durch gezielte Übungen und Mobilisation trägt sie zur schnelleren Genesung und zur Vermeidung von Folgeschäden bei. Dabei helfen die neuen Geräte. Dr. Hans-Ulrich Sauer, ehemaliger Chefarzt Kardiologie und Vorstand des Fördervereins, hat das Mobilisationsgerät bei der Übergabe gleich ausprobiert. Mit dabei waren (von links) Ulrike Ullrich (Leitung Physiotherapie), Dr. Ralf Strassner (2. Vorstand Förderverein), Gudrun Egner (Schatzmeisterin) sowie Nicolas Kiechle (Direktor Klinikmanagement). Weitere Infos zum Förderverein unter https://foerdervereingz.blogspot.com/.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!