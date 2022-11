Ford Mustang bei Unfallflucht in Günzburg beschädigt

Ein Unbekannter fährt einen geparkten Ford Mustang auf einem Parkplatz in Günzburg an und begeht Unfallflucht. Mehrere tausend Euro Schaden sind entstanden.

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Tierbedarf in der Reindlstraße in Günzburg einen dort geparkten roten Ford Mustang angefahren und beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro

An dem Ford entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)