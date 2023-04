Günzburg

Fortuna bringt 10.000 Euro für Prämien-Sparer aus Günzburg

„Sparen und gewinnen" unter diesem Motto bietet die Sparkasse das PS-Sparen an. Der Hauptgewinn in Höhe von 10.000 Euro geht an einen Günzburger Kunden.

Eine nicht alltägliche Überraschung wurde in diesen Tagen Josef Briegel zuteil. Bei der Monatsauslosung im März 2023 des „Sparkassen-PS-Sparen und Gewinnen“ entfiel der Hauptgewinn in Höhe von 10.000 Euro auf seine Losnummer. Seit vielen Jahren nimmt der Günzburger Sparkassen-Kunde am PS-Sparen und Gewinnen teil – nun hat es ihm diesen unverhofften Gewinn beschert. Der Leiter des Bereichs Private Banking, Christian Hackel, ließ es sich nicht nehmen, dem Gewinner gemeinsam mit Private-Banking-Berater Patrick Konold persönlich zu diesem mehr als erfreulichen Anlass zu gratulieren. Erlöse aus dem PS-Sparen werden für gemeinnützige Zwecke gespendet Und so funktioniert das PS-Sparen: Kauft man ein Los, werden automatisch fünf Euro vom Konto abgebucht, dabei bleiben dem Sparer vier Euro erhalten. Am Jahresende erhält er diesen Betrag auf seinem Konto wieder gutgeschrieben und ein Euro wandert in die Lostrommel. Die Gewinnspanne reicht von fünf Euro bis 10.000 Euro pro Los und pro Monat, pro Jahr gibt es außerdem zwei Sonderauslosungen. Für strahlende Gesichter sorgt das „Sparkassen-PS-Sparen und Gewinnen“ immer wieder bei Vereinen, sozialen und karikativen Einrichtungen auf lokaler Ebene. Denn ein Teil vom Spieleinsatz wird als Reinertrag von der Sparkasse Günzburg-Krumbach zur Förderung gemeinnütziger Zwecke verwendet. Somit haben alle Losbesitzer nicht nur die Chance auf hohe Gewinne, sondern tun nebenbei noch etwas Gutes. (AZ)

