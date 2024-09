Frage der Woche: Wie schwierig ist es, in Günzburg eine Wohnung zu finden?

Man muss flexibel sein auf dem Wohnungsmarkt – wer derzeit auf den bekannten Immobilienportalen nach Mietwohnungen in Günzburg sucht, merkt schnell, dass er eigentlich schon bei Annoncen in Ichenhausen oder Leipheim gelandet ist. Der bezahlbare Wohnraum im Raum Günzburg scheint rar zu sein. Doch ist das wirklich so? Wie schnell haben Sie im Kreis Günzburg eine Wohnung gefunden? Was waren die Schwierigkeiten dabei? Was hat Sie überrascht? Das wollen wir diese Woche von unseren Leserinnen und Lesern wissen.

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten - wie immer können Sie uns Ihre Meinung per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben, Einsendeschluss ist Mittwoch, 25. September. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)