Frau benutzt Kosmetikprodukte – und geht dann einfach

Eine Frau hat in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Günzburg mehrere Kosmetikprodukte benutzt und dann wieder zurückgestellt. Laut Polizei beobachtete eine Mitarbeiterin am Donnerstagmittag die 42-Jährige, wie sie mehrere Artikel aus dem Regal nahm und benutzte. Als die Mitarbeiterin die Frau aufforderte, die geöffneten Produkte zu bezahlen, schien sie zunächst einzulenken. Doch im Kassenbereich legte sie die Waren ab und verließ den Laden, ohne zu zahlen. Die Mitarbeiterin hielt die Frau daraufhin auf und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun gegen die 42-Jährige und leitete ein Strafverfahren ein. (AZ)

