Frau lässt an der Selbst-Scan-Kasse Alkohol und Gewürze mitgehen

Eine Kundin eines Supermarkts in Günzburg scannte an einer Selbstbedienungskasse Alkohol und Gewürze nicht ein. Das bemerkte die Marktleiterin.

Unehrlich hat sich nach dem Bericht der Polizei Günzburg eine Kundin in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße am Dienstagnachmittag verhalten. Die 59-jährige Frau nutzte zum Zahlen ein Terminal zum selbst Scannen. Hierbei unterließ es die Frau allerdings, alle Artikel aus dem Einkaufswagen einzuscannen. Alkoholika und Gewürze im Gesamtwert von über 60 Euro beabsichtigte sie – ohne deren Wert beglichen zu haben – mitzunehmen. Diesen Umstand bemerkte die Marktleiterin des Geschäftes. Nach Hinzuziehung einer Polizeistreife wurden die unbezahlten Waren an den Markt zurückgegeben. (AZ)