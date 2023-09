Frau merkt, dass sie ein Auto angefahren hat und sucht den Geschädigten

Nicht immer läuft es so ab: Erst später merkt eine Fahrerin, dass sie auf dem Parkplatz ein anderes Auto touchiert hat und meldet sich sofort bei der Polizei.

Eine Frau hat mit ihrem Pkw Golf am Dienstag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Violastraße rückwärts ausgeparkt. Hierbei bemerkte sie nach Angaben der Polizei ein Gegenfahren des Fahrzeuges, ging allerdings von einem Randstein aus und fuhr somit vom Parkplatzgelände. Als die Frau wenige Minuten später an anderer Stelle anhielt und aus dem Auto ausstieg, bemerkte sie den Schaden an ihrem Golf. Dieser deutete auf ein Touchieren eines anderen Pkw hin. Wie die Beamten berichten, begab sie sich sofort zurück zum Aldi-Parkplatz, konnte allerdings das vormals in der gegenüberliegenden Parklücke stehende Fahrzeug nicht mehr antreffen. Es sollte sich hierbei um einen schwarzen Pkw Mercedes gehandelt haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Günzburg nach Zeugen und Zeuginnen für den Ausparkvorgang. Wer kann Angaben zu dem geschädigten Pkw, sowie dessen Besitzer machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen. (AZ)