Frau muss Autofahrer ausweichen und kracht in die Schutzplanke

Bei einem Unfall auf der B16 bei Günzburg entsteht ein Schaden von 10.000 Euro. Dank Zeugen kann die Polizei die Unfallverursacherin ermitteln.

Weil sie einem anderen Autofahrer ausweichen hatte müssen, baute eine 37-Jährige am Samstag einen Unfall in Günzburg. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 18.20 Uhr auf der B16 von Günzburg in Richtung Krumbach. Kurz vor der Auffahrt zur A8 wurde sie von einem zunächst unbekannten Autofahrer geschnitten und musste nach rechts ausweichen. Hierbei prallte die Frau mit ihrem Auto gegen die Schutzplanke. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Aufgrund aufmerksamer Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet hatten, konnte die Polizei die Unfallverursacherin ermitteln. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. (AZ)