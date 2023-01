Günzburg

14:07 Uhr

Frau prellt in Günzburger Hotel die Zeche

Ein Hotelgast hält sich in Günzburg nicht an eine Abmachung und gibt, wie sich später herausstellt, falsche Personalien an.

Eine Frau aus Karlsruhe mietete sich am 16. Januar in einem Günzburger Hotel ein. Sie verlängerte ihren Aufenthalt zweimal um einen weiteren Tag. Vereinbart war, dass sie ihren Rechnung am Morgen des Abreisetages bezahlen sollte, aber die Frau reiste bereits am Vorabend ab, ohne zu bezahlen. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei Günzburg wurde festgestellt, dass die Karlsruherin falsche Personalien angegeben hatte. Dem Hotel entstand laut Polizei ein Vermögensschaden von 500 Euro. (AZ)

