Frau schlägt in Günzburg mit Gehhilfe nach Polizisten

Eine 53-Jährige war offensichtlich stark alkoholisiert und randalierte gegenüber Rettungsdienst und Polizei. Wohin die Beamten die Frau gebracht haben.

Am frühen Samstagmorgen ist die Polizei in die Kantstraße in Günzburg gerufen worden, um den Rettungsdienst vor Ort zu unterstützen. Eine 53-jährige Frau würde vor Ort randalieren, heißt es im Polizeibericht. Bei Eintreffen der Streife versuchte die Frau, mit einer Gehhilfe nach dem Beamten zu schlagen, und beleidigte diese mehrfach.

Die 53-Jährige stand laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss und musste aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gegen die Beamten gefesselt werden. Anschließend wurde die Frau in das Bezirkskrankenhaus Günzburg gebracht. (AZ)