Frau sucht Ex-Freund auf, rastet aus und tritt nach Polizisten

Ein Mann wird von seiner Ex-Freundin aufgesucht und geschlagen. Auch gegenüber den Günzburger Polizeibeamten hält sie sich nicht zurück.

Ein Mann hat der Polizei am Sonntagvormittag mitgeteilt, dass er aktuell von seiner Ex-Freundin aufgesucht und geschlagen wird. Die eingesetzten Beamten trafen die Ex-Freundin des Geschädigten am Tatort an. Laut Polizeibericht zeigte sich diese unkooperativ, schrie umher und filmte die Polizeibeamten. Zusätzlich beleidigte sie diese und trat mit den Füßen nach einem der eingesetzten Polizisten. Dieser wurde leicht verletzt. Bei der Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel, welche daraufhin sichergestellt wurden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (AZ)