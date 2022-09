Frau will Bus bei Leipheim überholen, Gegenverkehr muss ausweichen

Am Sonntagabend hätte eine Frau zwischen Günzburg und Leipheim fast einen Unfall gebaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Sonntag zwischen 21 Uhr und 21.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Günzburg nach Leipheim gefahren. Sie wollte, so berichtet es die Polizei Günzburg, einen Bus überholen. Dabei verschätzte sich die Frau jedoch und der Gegenverkehr musste in das Straßenbankett ausweichen, um einen Zusammenstoß mit ihr zu vermeiden. Bislang sind den Polizeibeamtinnen und -beamten die Personalien des Fahrzeugführers des Gegenverkehrs nicht bekannt.

Ob am Auto ein Schaden entstanden ist, ist unklar

Es sei daher auch nicht bekannt, ob an dessen Pkw ein Sachschaden entstanden ist. Der betreffende Fahrzeugführer oder weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)