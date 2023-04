Frau wird Rucksack im Legoland gestohlen

Die Frau stellt den Rucksack zum Fotografieren ab, vergisst ihn. Sie bemerkt wenige Minuten später den Verlust und kommt zurück. Doch er ist nicht mehr da.

Eine Frau besuchte mit ihrer Familie am Ostersonntag das Legoland in Günzburg. Gegen 9.50 Uhr stellte sie zum Fotografieren ihren Rucksack auf einer Bank ab und ging mit ihrer Familie weiter. Als sie nach fünf Minuten bemerkte, dass sie ihren Rucksack auf der Parkbank vergessen hatte und zurückging, stellte sie fest, dass der Rucksack fehlte. Da er bis zum Nachmittag nicht abgegeben worden war, erstattete die Frau bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls. In dem Rucksack befand sich ihr Geldbeutel mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld im zweistelligen Bereich. (AZ)