Frau wird während des Einkaufs in Günzburg bestohlen

Ein Täter oder eine Täterin entnimmt einen Geldbeutel aus der umgehängten Handtasche. Später wird das Portemonnaie wieder gefunden. Nur ist nicht mehr alles da.

In der Geschwister-Scholl-Straße in Günzburg ist eine Frau am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr zum Einkaufen in einen Verbrauchermarkt gegangen. Als sie gegen 14.30 Uhr an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie, dass an ihrer umgehängten Handtasche der Reißverschluss geöffnet war. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sie fest, dass ihr während ihres Einkaufs der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet wurde. In dem Geldbeutel befand sich neben persönlichen Ausweisen und Dokumenten ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag. Der Geldbeutel mit den Ausweisen und Dokumenten wurde nach der Anzeigenerstattung bei der Polizei im Verbrauchermarkt aufgefunden. Das Bargeld hatte der Täter oder die Täterin aus dem Geldbeutel entnommen. (AZ)