Frau zog auf der A8 nach links: Zwei Personen verletzt

Eine 52-jährige Frau hat am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Autobahn an der Anschlussstelle Günzburg in Richtung Stuttgart verursacht. Laut Polizei fuhr sie, nachdem sie sich auf dem rechten Fahrstreifen eingeordnet hatte, ohne ersichtlichen Grund über den mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei missachtete sie das Vorfahrtsrecht einer anderen Frau, die sich auf dem linken Fahrstreifen befand. Diese versuchte noch, ihr Fahrzeug anzuhalten, doch wie die Beamten berichten, führte eine starke Vollbremsung dazu, dass sowohl sie selbst als auch ihre Beifahrerin leicht verletzt wurden. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Die Fahrzeuge erlitten jedoch erhebliche Schäden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt. Wegen der Blockierung der linken und mittleren Fahrstreifen entstand ein mehrere Kilometer langer Stau. Nach der Straßenreinigung mit einem speziellen Reinigungsfahrzeug wurde der Verkehr wieder freigegeben. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, so die Behörden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.