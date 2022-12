Freie Wähler im Kreis Günzburg nominieren Kandidatinnen für die Wahlen im Herbst

Im Herbst 2023 werden im Freistaat der Landtag und die Bezirkstage gewählt, die Kreisvereinigung Günzburg der Freien Wähler hat nun ihre Kandidatinnen dazu nominiert.

Die Freien Wähler im Landkreis Günzburg setzen auf zwei Frauen, die für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Herbst einstimmig nominiert worden sind. Sie schicken als Direktkandidatin Marina Jakob für den Landtag und Ruth Abmayr für den Bezirkstag ins Rennen.

Kreisrat Peter Schoblocher schlug Jakob, die bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bayerischen Landtag tätig ist, für die Landtagskandidatur vor. In ihrer Bewerbungsrede betonte die 34-jährige Zweifachmutter und Nebenerwerbslandwirtin unter anderem die Relevanz der regionalen Landwirtschaft: "Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Landwirtschaft eine Zukunft hat. Nichts ist nachhaltiger als kurze Transportwege oder Einkaufen beim Direktvermarkter um die Ecke. Dafür müssen wir endlich Bedingungen schaffen, die es unseren familiengeführten Betrieben ermöglicht, auch weiterhin wirtschaftlich in Bayern zu produzieren", so Jakob.

Marina Jakob sieht Interessen der Region und will Landkreis Günzburg stärken

Sie versprach, sich verstärkt für eine praktikable Umsetzung der Energiewende, für die Chancengleichheit in der schulischen Bildung und für kluge, verpflichtende Vorgaben beim Thema Flächenverbrauch einzusetzen. Unter großem Beifall erörterte Jakob auch ihre Einstellung zur politischen Arbeit: "In der nächsten Landtagsperiode muss es endlich wieder um die Interessen der Region gehen und nicht um dubiose Geschäfte einiger Abgeordneten. Ich will gemeinsam mit den Einheimischen den Landkreis weiter voranbringen und stärken"“, so Jakob. Die Delegierten der Freien Wähler sprachen sich anschließend einstimmig für die Kandidatin aus. Zu den ersten Gratulanten zählte Josef Brandner, der die Freien Wähler als zweitstärkste Kraft im Kreistag anführt und Jakob eine ausgezeichnete Expertise bescheinigte.

Ruth Abmayr will Kreiskliniken und BKH Günzburg weiterentwickeln

Gleichzeitig mit der Landtagswahl finden in Bayern auch die Wahlen zu den Bezirkstagen statt. Hier haben die Stimmberechtigten nach Vorschlag der stellvertretenden Vorsitzenden der Freien Wähler Iris Zimmermann sich ebenfalls einstimmig für die FW-Kreisvorsitzende Ruth Abmayr ausgesprochen. Abmayr ist stellvertretende Landrätin im Landkreis Günzburg und weiß um die Wichtigkeit des schwäbischen Bezirkstags: "Seit Jahren bin ich mit den Themen der Region bestens vertraut. Bei vielen Themen sind wir jedoch auf Entscheidungen des Bezirks angewiesen. Als Beispiel nenne ich hier nur unsere Kreiskliniken sowie das Bezirkskrankenhaus in Günzburg, welches ich vernünftig weiterentwickeln möchte. Von ganzem Herzen möchte ich dieses Ehrenamt mit Leben füllen und das Beste für unsere Region dabei herausholen", zeigt sich Abmayr ehrgeizig.

Kräftigen Rückenwind erhielten die Kandidatinnen von einem, der es bereits für die Freien Wähler in die Spitze der Landespolitik geschafft hat. Mit dem Landtagsabgeordneten Fabian Mehring ist der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion nach Jettingen-Scheppach gekommen, um persönlich für Abmayr und Jakob zu werben. Mehring: "Mit unseren Kandidatinnen bieten wir den Menschen im zuletzt von Skandalen gebeutelten Günzburger Land einen echten Neuanfang an. Mit unbelasteten Köpfen wollen wir orange Frauenpower und frischen Wind in die Vertretung der Region auf Bezirks- und Landesebene bringen. Wir finden: Der Raum Günzburg verdient mehr, als durch die Verfehlungen seiner Mandatsträger landesweit in Verruf zu geraten. Deshalb gilt es bei den nächsten Wahlen, alte Zöpfe abzuschneiden und einen echten Neustart zu wagen", so Mehring.