Freie Wähler wollen Wohnraum über Parkplätzen schaffen

Die Freien Wähler haben mehrere Ideen, was sich in der Stadt Günzburg ändern soll. Es geht unter anderem um klimaneutrale Energieversorgung.

Ganz im Zeichen des Klimawandels und des Einsparens von Energie steht der Antrag der Freien Wähler für eine klimaneutrale Energieversorgung der neuen Baugebiete. Laut Pressemitteilung gibt es eine Reihe von klimaneutralen Heizungsanlagen, die durch eine staatliche Förderung auch finanziell für Bauherren interessant werden. Stadtrat und Dritter Bürgermeister Anton Gollmitzer geht mit seinem Vorschlag noch einen Schritt weiter.

Er schlägt ein kaltes Nahwärmenetz mit Erdwärmesonden vor, das mit bis zu 40 Prozent bezuschusst wird. Die Stadt Günzburg hätte die Möglichkeit, über die Stadtwerke oder die Stadtbau GmbH als Energieversorger in neu ausgewiesenen Baugebieten aufzutreten und die Basis für eine von fossilen Brennstoffen unabhängige Versorgung zu schaffen. Diese Maßnahme sollte laut den Freien Wählern idealerweise sogar noch für bereits ausgewiesene neue Baugebiete umgesetzt werden.

Zusätzlichen Wohnraum über Parkplätzen in Günzburg schaffen

Ein weiteres Anliegen der Freien Wähler ist die intensivere Nutzung der städtischen oberirdischen Parkplätze. Es sollte überlegt werden, wie an den Parkplätzen an der Rebayhalle, am ESBI-Gelände und auch am Feustleparkplatz durch Überbauung zusätzlich Wohnraum geschaffen und die Dachflächen dieser Gebäude durch Fotovoltaikanlagen zur Energiegewinnung genutzt werden können. Eine große Fläche in der Innenstadt sei der zur Sparkasse gehörende Degele-Parkplatz, der sich für den Bau eines klimaneutralen Wohn- und Geschäftshauses anbieten würde.

Die Nachverdichtung bereits versiegelter Flächen sollte laut Pressemitteilung mit entsprechender Ausweisung von Grün- und Gartenflächen kombiniert werden. Damit erfolgt nicht nur eine optische Aufwertung dieser Gelände – bekanntermaßen sorgen Pflanzen auch für eine Verbesserung des gesamten Klimas in der Umgebung und verhindern die Bildung von Wärmeinseln. Franz Demharter, Referent für Forst- und Landwirtschaft, betont die Notwendigkeit dieser Maßnahmen zum Wohle der Allgemeinheit.

Für Sybille Löhle als Referentin für Landwirtschaft ist ein gut funktionierendes Biomanagement im landwirtschaftlichen Sektor von großer Bedeutung. Die Bauern im Stadtgebiet Günzburg haben in den vergangenen Jahren viel in die Modernisierung ihrer Ställe für eine artgerechte Tierhaltung investiert und versorgen die Bevölkerung mit regionalen Lebensmitteln. Im Dialog mit den zuständigen Behörden und Einrichtungen müssen Wege gefunden werden, wie die Vernässung des Donaurieds in Einklang mit der bestehenden Landwirtschaft gebracht und eine vernünftige Balance zwischen Ökonomie und Ökologie gefunden werden kann. (AZ)