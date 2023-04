Freiwilliges soziales Jahr in Schulen? Ein Volltreffer in Günzburg

Plus Alisa-Marie Scheel ist seit einigen Monaten an der Maria-Theresia-Mittelschule tätig. Das landkreisweit einmalige Projekt ist für alle Beteiligten ein Gewinn.

Als einen Gewinn für alle Beteiligten ist der Einsatz einer Abiturientin im Freiwillen Sozialen Jahr an der Maria-Theresia Mittelschule in Günzburg zu bezeichnen. Ein Pilotprojekt, das sich zum Volltreffer entwickelt hat und dessen Fortsetzung sowohl vom Schulamt und der Schulleitung als absolut wünschenswert angesehen wird.

Geboren aus der Komplexität der Aspekte für die richtige Entscheidung hinsichtlich des Studienfaches und der damit verbundenen Berufswahl ergab sich für Abiturientin Alisa-Marie Scheel im vergangenen Sommer die Idee, den ganz oben auf der Präferenzliste der Abiturientin stehenden Berufswunsch des Lehramtes für die Mittelschule im Rahmen eines FSJ von Grund auf kennen zu lernen. Auf Initiative von Schulreferentin Ursula Seitz erklärte sich die Stadt Günzburg als Sachaufwandsträger bereit, das Projekt zu unterstützen und diese nicht im Budget vorgesehene Stelle kurzfristig einzurichten - zumal es gelungen war, Sponsoren zu finden, die die Hälfte der Kosten für dieses Projekt übernahmen. Ein Projekt, das der Schule eine enorme Entlastung im Alltag bringt, das aber auch mit der großen Herausforderung verbunden war, für die junge Frau eine sinnstiftende Tätigkeit zu finden und ihr damit tiefe und fundierte Einblicke in die Abläufe an der Mittelschule zu ermöglichen.