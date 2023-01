Fremder Hund greift Bulldogge und dann das Frauchen an

Beim Gassigehen in Günzburg wird ein Vierbeiner von einem anderen Hund angegriffen. Der schnappt auch nach dessen Besitzerin. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Beim Gassigehen in Günzburg ist am Montagabend eine junge Frau mit ihrem Hund an der Leine von einem fremden Vierbeiner attackiert worden. Laut Polizei war die Hundehalterin in der Straße Am Kuhturm unterwegs, als an der Kreuzung zur Institutstraße zwei fremde Hunde auf sie zuschossen. Einer der Hunde griff dabei die Bulldogge der Spaziergängerin an und verbiss sich in dessen Nacken. Als die 31-Jährige versuchte, den Biss zu lösen, schnappte der fremde Hund nach ihr und erwischte sie im Gesicht. Sie zog sich der Polizei zufolge leichte Verletzungen zu. Erst nach der Attacke rief die Hundebesitzerin, die sich in einigen Metern Entfernung befand, ihre beiden Tiere zurück und entfernte sich von der Örtlichkeit.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Günzburg nach Zeugen für diesen gegen 21.45 Uhr stattgefundenen Angriff, Telefon 08221/9190. Zudem wird um Hinweise zur Person der bislang namentlich nicht bekannten Hundebesitzerin gebeten. Eines der Tiere hat ein helles Fell und ähnlich der Rasse Kangal. Der zweite Hund hat ein langes dunkles Fell und ähnelt einem Schäferhund. (AZ)