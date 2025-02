Frischer Wind für die Städtepartnerschaft

Stolze 44 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Lannion in der Bretagne und dem schwäbischen Günzburg schon. Eine lange Zeit, in der sich die französische und die deutsche Kleinstadt gegenseitig ans Herz gewachsen sind, Freundschaften und Beziehungen entstanden und gepflegt wurden. Der Gedanke dieser bretonisch-schwäbischen Freundschaft hat auch Nicola Hirner und Carolin Kleinberg begeistert. So sehr, dass die beiden Frauen sich bereit erklärt haben, diese besondere europäische Beziehung in die Zukunft zu führen. Zusammen mit Stefanie Remmele vom Kulturamt treiben sie seitdem als neue Komitee-Sprecherinnen das Projekt voran. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats stellten sie sich vor - und gaben erste Einblicke in die geplante Fahrt nach Lannion.

