Frontalkollision auf der B 16: Verursacher spuckt Blut und wird bewusstlos

Weil er auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 16 mit einem BMW. Die Polizei ermittelt noch in Sachen Unfallhergang.

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es am Donnerstagnachmittag in Günzburg gekommen. Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr auf der Bundesstraße 16 in Richtung Ichenhausen. Laut Polizeibericht geriet sein Mercedes kurz nach dem Mühlwegtunnel auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW X3. Neben hohen Sachschäden an beiden beteiligten Fahrzeugen, wurden auch die Fahrer jeweils verletzt. Der Unfallverursacher spuckte laut Angaben der Polizei vor Ort Blut und wurde bewusstlos. Er musste mit Verdacht auf eine Hirnverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der Unfallgegner kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, nachdem bei diesem laut Polizei ein Hals-Wirbelsäulen-Trauma nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind polizeilich bislang nicht abgeschlossen. Zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde beim unfallverursachenden Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Das Ergebnis der Blutuntersuchung werde Rückschlüsse zulassen, ob gegebenenfalls eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit durch Betäubungsmittel, Alkohol oder Medikamente vorlag. (AZ)